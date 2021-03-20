Şevval Sam'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilginç tepki: Dövüş sporlarına yazılın

Başarılı oyuncu Şevval Sam, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. "Ortaçağ'a dönüyoruz" diyen oyuncu, kadınlara dövüş sporlarına yönlenmesi konusunda çağrı yaptı.

Kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" adıyla bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedildi. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

"ORTAÇAĞ'A DÖNÜYORUZ"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şevval Sam, kısa sürede gündem olan konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından kadınlara seslenen oyuncu "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" ifadelerini kullandı.