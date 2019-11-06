Oyuncu Seda Güven, yeni imajıyla olay oldu

06.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:48

Recep İvedik 3 filmiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Zeynep Camcı, senaryosunu yazdığı aynı zamanda başrolünde ve yönetmen koltuğunda olduğu Feride filminin çekimlerine başladı.

ÇOK KONUŞULACAK

Zeynep Camcı'yı yakın arkadaşı Seda Güven yalnız bırakmadı. Filmde rol alan Seda Güven'in imajı ise filme damga vuracak türden.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Filme konuk oyuncu olarak katılan güzel oyuncu yeni imajıyla çok konuşulacak. Sahne aralarında oyuncu arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Güven, "Zeynep ile yeniden aynı projede yer almak benim için çok özel. Bence Feride sezonun en iddialı filmlerinden biri olacak" dedi.

FRİDA KAHLO'YA GÖNDERME

Ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından esinlenen filmde, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.

YAZIPYÖNETİYOR

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ile birlikte üstlenen Zeynep Çamcı, filmde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı isimlerle rol paylaşacak. Çekimleri devam eden film Ocak 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Son olarak Öldür Beni Sevgilim filminde rol alan Seda Güven, 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu.

Başak Gürsoy'un "BG ajansı"na kaydını yaptırdı. Model olmak isterken hep oyunculuk görüşmelerine çağrıldı, Başak Gürsoy'un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Seda Güven, 2010 yılına damga vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

9 Ekim 2012 tarihinde FOX Tv. ekranlarında yayına başlayan "Merhaba Hayat" adlı dizide Vahide Gördüm, Yetkin Dikinciler, Keremcem ile beraber rol almıştır.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı; 2014'ün Şubat ayında Star Tv'de oynamaya başlayan, Nermin Bezmen'in romanından uyarlanan " Kurt Seyit ve Şura" adlı dizi filmde Seda Güven, Farah Zeynep Abdullah'ın ablası rolünde (Valentina Verjenskaya) karakterini canlandırdı.

16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren "İksir: Dedemin Sırrı" adlı sinema filminde başrolde olarak Keremcem, Seda Güven, Oğuz Oktay, Cansu Tosun, Bülent Şakrak, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Seda Güven, 13 Kasım 2014 tarihinde Şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlendi. Ünlü çift 9 ay sonra 2015 yılında boşandı.