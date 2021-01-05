Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
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Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

05.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:44

Yıllar önce yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Sanem Yeles, sosyal medya hesabından hamile olduğunun müjdesini verdi. Kız bebek bekleyen oyuncu, şimdilerde isim arayışına girdi.

Güzel oyuncu Sanem Yeles, 1,5 yıl önce Yakup Akpınar ile nikah masasına oturdu. Gözlerden uzak bir evlilik süren oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

İSİM ARAYIŞINA GİRDİ

Elini karnına koyarak eşiyle poz veren oyuncu, o anları 'Ocak 2021 miniggız 5 aylık... İsmin hakkında mutabık kalınamadı henüz. Son bir haftadır içerden kelebek çırpınışını hissediyorum. Göz rengin ailede merak konusu, boyun babana çekmiş kesin bilgi" notuyla sevenleriyle paylaştı.

Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

KİRALIK AŞK DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Çiçeği burnunda anne adayı, yıllar önce yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu ve Barış Arduç ile rol almıştı. Dizide Nihan karakterini oynayan Sanem Yeles, yapımın final yapmasıyla ekran serüvenine ara vermişti.

SANEM YELES KİMDİR?

Sanem Yeles, 2 Ağustos 1988'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Oyunculuk serüvenine 2012 yılında Mor Menekşeler dizisiyle başladı. Kariyerine Canımın İçi, Kiralık Aşk ve reklam filmleriyle devam etti. Sanem Yeles, aynı zamanda Latin dansları ve yaratıcı drama dersleri veriyor.

Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi
Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: ALLAHA layık bir kul; vatana ve millete iyi insan olsun. Amin. :)))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ŞÜKRİYE TEYZEN: pınar koy yavrum adını
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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