Oyuncu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Ceylan, Hızır'ın gözlerini önünde vuruldu ve yaşamını yitirdi. Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik ise Instagram hesabından bir veda paylaşımı yayınladı. Oktay Kaynarca da paylaşımıyla rol arkadaşına veda etti.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam 187. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı.

HIZIR'IN KUCAĞINDA CAN VERDİ

Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü. Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır ise gözleri önünde vurulan Ceylan'ın şokunu yaşadı. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu.

OKTAY KAYNARCA ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik ise 187. bölümle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmiş oldu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bölüm yayınlandıktan sona sosyal medya hesabından Sanem Çelik ile bir fotoğrafını paylaşarak "Güzel kadın güzel kal" diyerek rol arkadaşına veda etti.

EDHO'DAN AYRILDI

Sanem Çelik ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu, "Bir Ceylan geçti iyi ki!" notuyla EDHO'ya veda etti. Çelik'in veda paylaşımına rol arkadaşlarından da yorum gecikmedi.