Oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Zeki Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Zeki Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise amcasına şu sözlerle veda etti: "Güle güle Amca..'

Kaynak: Hürriyet