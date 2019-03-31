Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Oylarını Kullandı

OYUNCU Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay Beykoz'daki bir ilkokulda oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başlamasıyla pek çok kişi erkenden sandıkların yolunu tuttu. Bazı ünlü isimler de oy vermek için sandıklarının bulunduğu okullara gitti. Oyuncu Pelin Karahan da oyunu İstanbul Beykoz'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kullandı. Ünlü oyuncu oy kullanmaya eşi Bedri Güntay ve oğlu Can ile birlikte gitti. Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay oylarını kullandıktan sonra 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA