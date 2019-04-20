Oyuncu Pelin Akil, İkiz Bebeklerini Dünyaya Getirdi

Ünlü oyuncu Pelin Akil ddoğum yaptı. 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile görkemli bir tören ile evlenen Pelin Akil ikiz bebeklerine kavuştu.

İkiz kız bebekleri dünyaya gelen ünlü çift bebeklerine Alin ve Lina adını verdi. Pelin Akil'in yakın dostu Melis Kaygılaroğlu hastanede çektirdiği bir fotoğrafı "Canım kızlarım" notu ile paylaştı.

BABY SHOWER DÜZENLEMİŞTİ

Çift, geçtiğimiz ikiz bebeklerine baby shower partisi düzenledi. Çiftin düzenlediği partiye Şenay Özgün, Tarık Özgün, Berna Altan, Hakan Altan, Minel Altan ile yakın arkadaşları Uraz-Melis-Ada Kaygılaroğlu, Akasya Asıltürkmen, Nilperi Şahinkaya, Göksen Ateş, Nilay Cafer, Doğukan Medetoğlu, Aslıhan Güner, Ahmet Aksöz gibi isimler katılmıştı.

Akil, yaptığı açıklamada yaşadığı duyguları şu sözlerle anlatmıştı: "Hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor. O kadar temiz bir sayfa başlıyor gibi hissediyorum ki tüm hamileliğim boyunca beyaz sabun kokusu alıyorum ve bunu aşırı sever oldum. O yüzden de bugün arkadaşlarıma güllü sabunlar hediye ettim."