Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi

Sadakatsiz dizisinde rol alan 42 yaşındaki oyuncu Özge Özder, dün akşam YouTube kanalında yayınladığı videosunda hamile olduğunu açıkladı. Bebeği için yakın arkadaşlarının katılımıyla cinsiyet partisi düzenleyen oyuncunun bir kızı olacak.

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Derya'ya hayat veren Özge Özder, YouTube kanalından bir videoya yayınlayarak hamilelik müjdesini yakın çevresine nasıl verdiğini gösterdi.

ÜNLÜ OYUNCULAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Özder'in yakın arkadaşlarından oyuncu Aslı Tandoğan ve Gözde Kansu, hamilelik haberini duyunca arkadaşlarına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Başarılı oyuncu YouTube'a yüklediği videosunu Instagram hesabından da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"KISMETSE DAHA DA ÇOĞALIYORUZ"

Özder, müjdeli haberi Instagram'dan şu sözlerle duyurdu: "Bazen ne diyecegˆini, nasıl diyecegˆini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en gu¨zel dilekleriniz hatta istekleriniz ic¸indeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep 'c¸ogˆalın' dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep c¸oktuk kendimize ve hatta tas¸tık kendi ic¸imizde ama s¸imdi kısmetse daha da c¸ogˆalıyoruz is¸te..."

"BU ZOR DÖNEMDE YÜCE YARADAN BENİ VE KIZIMI KORUYACAK"

Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi es¸ligˆinde geliyor kızımızın mu¨jdeli haberi. I·nanıyorum ki bizim bu zor do¨neme denk gelen yolculugˆumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kus¸anıp en gu¨zel s¸ekilde tamamına erecek. Dilerim ki, bu zor gu¨nlerde yu¨ce yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve tas¸ıdıgˆım bu ku¨c¸u¨k canı, ve o da go¨zlerini sagˆlıkla ac¸acak."