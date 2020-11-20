Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde katıldığı partiden sonra korkuya kapılıp koronavirüs testi yaptırdı. Negatif çıkan testini paylaşıp, "Etrafınızda Kovid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" demesi tepki çekti.

Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste partilere katılan oyuncu Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı, ancak hemen ardından da sildi.

Test sonucu negatif çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TOPLU TAŞIMA KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR MI?" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Çelik, test sonucunun üzerine "Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Kovid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" notunu düştü.

"EKMEK PARASI İÇİN DIŞARI ÇIKANLARLA NASIL KIYASLARSIN" ELEŞTİRİSİ

"Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?" şeklinde eleştiriler alan Öykü Çelik, gelen tepkiler üzerine kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.