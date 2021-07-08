Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı silahla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında karar verildi

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Ece Kasrat, müdahil Yaran ve tanıkların olayı yanlış aksettirdiklerini, tutanaklara göre suçta kullanılan silahın şarjöründe 3 mermi olduğunu, bunun da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, müvekkili hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "taksirle yaralama" suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verirken, ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediğinden haksız tahrik indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve davranışlarını dikkate alarak, cezayı 6 yıl 3 aya düşüren heyet, tutuklu kaldığı süreyi ve verilen ceza miktarını gerekçe göstererek sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine hükmetti.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından 24 Mayıs'ta açıklanan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında, müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edilmişti.

Adli tıp raporuna göre, müdahil Yaran'ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yaralanmanın kemik kırığına neden olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın yanındaki silahla ateş etmesi sonucu müdahilin omzundan yaralandığı ve sonrasında olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı aktarılmıştı.

Sanığın olay yerine taşıdığı silahla gitmesi, kullandığı silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, yaranın yeri ve niteliğinin göz önüne alındığı vurgulanan mütalaada, ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Mütalaada sanık Okuducu'nun, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar