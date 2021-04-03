Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

Oyuncu olma hayaliyle 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun cansız bedeni, arkadaşları tarafından Küçükçekmece'de tek başına yaşadığı evinde bulundu. Genç yaşta hayata veda eden Bulgurcu'nun, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi.

Aslen Hataylı olan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a geldi. Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Şükriye geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki evine geldi. Dün sabah Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi.

GENÇ KADINI ARKADAŞLARI BULDU

Sabah'ın haberine göre, Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak eve girdi. Genç kadını hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.

DARP VEYA YARA İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Anne ve babası ayrı yaşayan 3 kardeşi bulunan Bulgurcu'nun Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.