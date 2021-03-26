Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı
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Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çocuğunun babası olan iş insanı Levent Veziroğlu ile ikinci kez boşandı. Çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ancak dava kesinleşmeden barışma kararı aldıkları için evlilikleri devam etmişti.

Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarla ünlenen Nur Fettahoğlu ve 8 yıl önce evlendiği Levent Veziroğlu 2015 yılında boşanmak için mahkemeye başvurmuş ancak resmi boşanma kesinleşmeden barışmışlardı. Evliliklerinde sorunları aşamayan çift, dün ikinci kez boşandı.

8 YILLIK EVLİLİK 5 DAKİKADA BİTTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, bir çocukları olan çift, dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için yeniden geldi. Evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu söyleyen çift, 5 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı

HAKİMLERİN KULLANDIĞI KAPIDAN ÇIKTI

Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Nur Fettahoğlu, üzgün olduğunu ve açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti. Oyuncu, hakimlerin kullandığı kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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