Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor
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Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor

11.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:38
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın

Türk sinemasının usta oyuncularından Nilüfer Aydan hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, yaşından dolayı bazı paylaşımları parkta gördüğü gençlere yaptırdığını bu paylaşımları da onların yapabileceğini söyledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, 80 yaşındaki Nilüfer Aydan'ın 2018'de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.

4 PAYLAŞIMINDAN DOLAYI DAVA AÇILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, İddianamede Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018'de yaptığı 4 paylaşımın cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.

Oyuncu Nilüfer Aydan'ın 'cumhurbaşkanına hakaretten' hapsi isteniyor

"YARDIM İSTEDİĞİM GENÇLER YAZMIŞ OLABİLİR"

Soruşturma kapsamında ifade veren Nilüfer Aydan ise sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, 80 yaşında olduğu için teknolojiyi yeterince bilmediğini ve bazen parkta otururken bir şey yazdıracağı zaman orada olan gençlere paylaşımları yazdırdığını söyledi. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir"

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanatçının 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Yorumları (15)
ALİ BEDİR: işinizi yapacaksınız ülkenin başında cumhur başkanına hakaret etmek szin terbiyesizliğinizdir fazla ceza almamak içinde yaşını bahane edeceksiniz bu kadar ucuz değil
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İHSAM: kendı idarecısıne kötu veya ıyı hoşlanırsın hoşlanmasın hakaret etmek kulturlu bır ınsana yakışırmı bugun bu yarında senın sevdıgın veya tutugun kışı gelır o makama ama ne olacak o makama haret etmıyorsun turkıyeyeye turk halkına hakaretın sen böyle yaptıgın ıcın sen bır pislıksın
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HAYDA: imam hatipli olması onları bu kadar çıldırtıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:37:57. #1.15#
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