Oyuncu Nilgün Belgün, yıllar sonra itiraf etti: Evli yapımcının tacizine uğradım!

12.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:01

43 yıldır oyunculuk yapan ve başarısıyla her daim adından söz ettiren Nilgün Belgün, "Hayatla Geçinmeyi Öğrendim" isimli kitabında yıllar önce yaşadığı tacizi itiraf etti.

"SÖZLÜ TACİZE SİNİRLENİP TERSLEDİM"

Nilgün Belgün, gazeteci İpek Durkal'ın kaleme aldığı kitapta "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen 'Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi' dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım."

"BAŞROL OYUNCUSU BENİ İSTEMEDİ"

Bir kadın oyuncuyla yaşadığı sorunu da anlatan Belgün, "Bir dizideki, ünlü bir kadın oyuncu arkadaşımdan teklif geldi. Rolüm küçüktü, ama zamanla dikkat çekti. Sonra birden azaltıldı, ardından sahnelerim çıkartıldı. Senaristi aradığımda bana şu cevabı verdi: 'Size rol ilerlemiyor dedik, ama gerçek başka! Sahnelerinizi yazmıştım, başroldeki arkadaşınız çıkarılmanızı istedi.' Olayın şokunu yaşarken 'Akasya Durağı'ndan teklif aldım. İlahi adalete bakın ki, 'Akasya Durağı' beni kadrodan çıkartan arkadaşın dizisinin tam karşısına konuldu. Onlar reyting kurbanı oldu. Bizimki 4 yıl sürdü. En güzeli, işleri Allah'a havale etmektir." dedi.

"ALDATILDIĞIMI DUYUNCA TOKAT ATTIM, KULAĞININ ZARI PATLADI"

Evliliğinde ihanet uğradığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Üçüncü evliliğimi Atilla Demircioğlu ile yaptım. Çok mutluyduk, fakat beni aldattı. Üstelik birlikte gezip tozduğumuz evli bir arkadaşımla. İhaneti öğrendiğimde Atilla'nın kafasına küllük fırlattım. Baktım inkar ediyor, tokat attım. Kulağının zarı patladı. Atilla çok pişman oldu. Benden sonra birlikte olduğu kadınları da aldattı. Gerçek aşkı bir kişide yaşadım. Hayatımın bu kısmı biraz hüzünlü. Yaşı benden gençti. Çocuk sahibi olmak istedi. Kendi hayatını kurmasını, aile olmasını istedim. Bu yüzden gittim. Çok üzüldüm, canım çok yandı.