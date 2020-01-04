Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
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Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum

Önceki gün aracıyla seyir halindeyken Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerle sohbet ederken yerli otomobile sıcak baktığını ancak arabasını değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

04.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:45

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu , önceki gün 'nda görüntülendi. Lüks aracını park eden Çehre, yerli otomobil hakkındaki fikirlerini paylaştı.

YERLİ OTOMOBİLE SICAK BAKTI

Cipini park ederken basın mensuplarına poz veren sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, yerli otomobile sıcak baktığını ancak aracını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu araba beni daha uzun yıllar götürür. Ben eskidim, araba eskise ne olur? Benim sizin yaşınız kadar araba kullanmışlığım var. Çok mantıklı ve yavaş kullanırım."

"DİZİ TEKLİFLERİNDE TİTİZ DAVRANIYORUM"

Gelen dizi projelerine sıcak bakmadığını belirten Nebahat Çehre, "Şimdi bir proje vardı ama onu da istemedim. Kendimi işin içinde bulamadım. Artık titiz davranıyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Videosu

: Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
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HABER YORUMLARI (5)

  • SAKARYALI HATUN:
    Ahhhhh şöyle güzel arabası olan bir sevgilim olsada beni gezdirse ne iyi olurdu ama kiloluyum diye kimse yüzüme bakmıyor
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • HAKKI:
    tabi düşünmezsiniz. almanı fransızı zengin etmek varken kendi ülkemin öz sermaye ve mühendisliğiyle üretilen aracı neden düşünesiniz ki. . .
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  • MURAT ERCAN:
    Gelmişsiniz 90 yaşına bu yaştan sonra yerli ürünler sizi bozar. Mazallah öbür tarafa gidişiniz hızlanabilir.
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