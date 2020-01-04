: Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum

04.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:45

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks aracını park eden Çehre, yerli otomobil hakkındaki fikirlerini paylaştı.

YERLİ OTOMOBİLE SICAK BAKTI

Cipini park ederken basın mensuplarına poz veren sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, yerli otomobile sıcak baktığını ancak aracını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu araba beni daha uzun yıllar götürür. Ben eskidim, araba eskise ne olur? Benim sizin yaşınız kadar araba kullanmışlığım var. Çok mantıklı ve yavaş kullanırım."

"DİZİ TEKLİFLERİNDE TİTİZ DAVRANIYORUM"

Gelen dizi projelerine sıcak bakmadığını belirten Nebahat Çehre, "Şimdi bir proje vardı ama onu da istemedim. Kendimi işin içinde bulamadım. Artık titiz davranıyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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