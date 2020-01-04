Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
Önceki gün aracıyla seyir halindeyken Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerle sohbet ederken yerli otomobile sıcak baktığını ancak arabasını değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.
Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks aracını park eden Çehre, yerli otomobil hakkındaki fikirlerini paylaştı.
YERLİ OTOMOBİLE SICAK BAKTI
Cipini park ederken basın mensuplarına poz veren sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, yerli otomobile sıcak baktığını ancak aracını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu araba beni daha uzun yıllar götürür. Ben eskidim, araba eskise ne olur? Benim sizin yaşınız kadar araba kullanmışlığım var. Çok mantıklı ve yavaş kullanırım."
"DİZİ TEKLİFLERİNDE TİTİZ DAVRANIYORUM"
Gelen dizi projelerine sıcak bakmadığını belirten Nebahat Çehre, "Şimdi bir proje vardı ama onu da istemedim. Kendimi işin içinde bulamadım. Artık titiz davranıyorum" dedi.
Haber Videosu: Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
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Ahhhhh şöyle güzel arabası olan bir sevgilim olsada beni gezdirse ne iyi olurdu ama kiloluyum diye kimse yüzüme bakmıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunların geçmişi Türk olamaz fazla kızmayacağım. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tabi düşünmezsiniz. almanı fransızı zengin etmek varken kendi ülkemin öz sermaye ve mühendisliğiyle üretilen aracı neden düşünesiniz ki. . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Gelmişsiniz 90 yaşına bu yaştan sonra yerli ürünler sizi bozar. Mazallah öbür tarafa gidişiniz hızlanabilir.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Babaanneme araba lazım değil :))Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır