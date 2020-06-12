Oyuncu Mine Tugay bakın kiminle görüntülendi Oyuncu Mine Tugay (41), önceki akşam Yeniköy sahil yolunda bisiklet sürerken görüntülendi. Oyuncuya, Gül Gölge'nin eski eşi yapımcı Murat Saygı'nın da eşlik etmesi kafaları karıştırdı

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Gazetecileri bir anda karşısında gören Mine Tugay, kısa süreli şok yaşadı.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla gözlerden kayboldu.

Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki sürpriz buluşmasının nedeni merak konusu oldu.

Murat Saygı, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Gül Gölge'den tek celsede boşanmıştı.



