Oyuncu Mine Tugay bakın kiminle görüntülendi
Oyuncu Mine Tugay (41), önceki akşam Yeniköy sahil yolunda bisiklet sürerken görüntülendi. Oyuncuya, Gül Gölge'nin eski eşi yapımcı Murat Saygı'nın da eşlik etmesi kafaları karıştırdı
12.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:54
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Gazetecileri bir anda karşısında gören Mine Tugay, kısa süreli şok yaşadı.
SORULAR YANITSIZ KALDI
Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla gözlerden kayboldu.
Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki sürpriz buluşmasının nedeni merak konusu oldu.
Murat Saygı, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Gül Gölge'den tek celsede boşanmıştı.
Kaynak: Snob Magazin