Müslüm Gürses'in şarkısı, Metin'le yeniden can buldu
Oyuncu Metin'in ilk müzik çalışması olan ve kısa sürede müzik dünyasında büyük yankı uyandıran Sevdim şarkısını ilk olarak 80'lerde Müslüm Gürses ve Mine Koşan seslendirmişti.
Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Jandarma Komutanı, ATV'de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Tekstil Kralı karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Metin, ilk müzik çalışması Sevdim'i bu kez müzikseverlerle buluştu. Sözü Fikret Sebas'a müziği Burhan Bayar'a ait olan eseri Arabesk müziğin iki ustası Müslüm Gürses ile Mine Koşan 80'lerde düet olarak seslendirmişti.
ŞARKININ RUHUNU BOZMADAN GÜNÜMÜZE UYARLADILAR
Konu hakkında açıklama yapan Metin, merhum Müslüm Gürses'in sıkı bir hayranı olduğunu parçayı Müslüm Gürses'ten sevdiğini ve ezberlediğini söyleyerek şarkının arabesk ruhunu bozmadan müziğin günümüz akımına uygun olarak gençler tarafından da dinlenilmesini hedeflediklerini söyledi. Şarkıcı, eseri Özcan Şenyaylar, Reşat Şenyaylar ve Erdinç Şenyaylar ortak aklıyla ortaya çıkardıklarını da sözlerine ekledi.
ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ
Arabesk müziğin ordinaryüsü olarak bilinen bestekar Burhan Bayar'a saygı ve teşekkürlerini her fırsatta dile getiren Metin müzik yolculuğuna Türkiye'nin devleriyle başladığı için şanslı olduğunu, merhum Sanatçı Müslüm Gürses'e de Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.
METİN KİMDİR?
Metin Elazığ'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini tamamladıktan sonra yurtdışında Siyaset Bilim lisansı ve Halkla İlişkiler yüksek lisansı yaptı. Senarist yönetmen Ersoy Güler ile tanışması sanat dünyasının kapılarını açtı. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ve sinemaya olan tutkusu 2014'de Yusuf&Yusuf sinema filminde Emniyet Müdürü karakteri ile oldu.
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Müslüm Baba kimse senin yerini tutmaz!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kardeşim bu işi bu kadar büyütmeyin. Arabesk kültür yozlaşmasının belirtisidir sanat değildir. Vücuduna jilet atanlardan hayır gelmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yapmayın ama yaaa babanın şarkısını seslendiremez bunlar. Babanın kemiklerini sızlatmayın bari. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Müslümcüler ikiye ayrılır Müslümcüler ve Gayri Müslümcüler. Selam olsun 80 lerde babayı gizli gizli dinleyen eski Müslümcülere. .Cevap Yaz 1 Yayından KaldırTARLABAŞILI: A. Selam 6 filo kardeş adamsın güzel yorumYayından Kaldır