Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
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Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Oyuncu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı. Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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