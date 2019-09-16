Oyuncu Merve Oflaz'dan ilginç açıklama: Arka Sokaklar setinde dayak yedim

16.09.2019 10:22

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Merve Oflaz, katıldığı radyo programında sette yaşadığı bir olayı anlattı. Oflaz, "Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı." dedi.

"GAZE GELİP KAFAMA BİRKAÇ KEZ VURDU"

Arka Sokaklar'ın 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz, Radio Slow Time'daki 'Akşamüstü Kahvesi'ne konuk oldu. Oflaz, konuk olduğu programda "Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı. Tabii taş ve sopalar gerçek değil. Bir yardımcı oyuncu sopasını kaybetmiş. Eline gerçek odun parçası almış. Sahne sırasında gaza gelip kafama birkaç kez vurdu. Yönetmen, 'Kestik, yeter' dedikçe dinlemeyip indirdi. Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı."