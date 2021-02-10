Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti
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Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti

10.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:09
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar'ı makyajlı görenler tanımakta güçlük çekti. Oyuncunun bordo ruj sürdüğü halini gören takipçileri "Makyajsız daha güzel" yorumunu yaptı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol gereği makyaj yapmayan bir kadını oynayan ve özel hayatında da sürekli doğallığını savunan Merve Dizdar, dünyaca ünlü marka için makyaj yaptırdı. Oyuncunun makyajlı hali ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"MAKYAJSIZ DAHA GÜZEL"

Oyuncuyu dizide makyajsız görmeye alışan takipçileri eyeliner ve bordu ruj sürdürdüğü bir pozu görünce tanımakta güçlük çekti. Makyajlı ve makyajsız haliyle kıyaslanan oyuncu için "Her iki hali de çok güzel" "Makyajsız halini tercih ederiz" ve "Doğal hali daha güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı gören hayranları tanımakta güçlük çekti

"KAŞLARIMI ALMAM, SAÇIMI BOYAMAM"

Merve Dizdar, aralık ayında verdiği bir röportajda doğallık hakkında "Hiç süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam... Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti
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