Oyuncu Meltem Miraloğlu, mal varlığı karşısında kendisinden 48 yaş büyük eşine geri döndü

Yıllar önce rol aldığı dizide çocuk gelini canlandırarak ünlenen Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady yine gündem oldu. Miraloğlu'nun ayrıldığı ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve oyuncuya kalacak olan birçok ev, yat, araba ve yüklü miktardaki para sosyal medyada çok konuşulan konuların başında geldi yer aldı.

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz senelerde kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmiş ve aralarındaki yaş farkı aylarca konuşulmuştu. Yakın zamanda eşinin evinden ayrılan oyuncunun vasiyet karşılığında geri dönmeyi kabul ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

MELTEM'E KIRMIZI ARABA ALDI

Eşiyle sorunlar yaşayan Meltem Miraloğlu, evden ayrılıp kendine yeni bir yol çizmişti. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre, oyuncu eşinin kırmızı son model araba hediyesi karşılığında eve döndü. Araba ile yetinmeyen oyuncu 82 yaşındaki eşine vasiyetini yazdırdı.

MİRASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Konuşulanlara göre ekonomik durumu iyi olan Patrick Grady'nin mal varlığında yaşadığı lüks villa, değeri yüksek olan iki ev, iki spor araba, otobüs büyüklüğünde karavan, lüks bir yat ve banka hesabında yüklü miktarda para bulunuyor.

Grady'nin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı Meltem Miraloğlu'na kalacak.