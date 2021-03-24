Sadakatsiz'in başrolü Melis Sezen yeni bölüme saatler kala heyecanı arttırdı: Bu sefer çok fena
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Sadakatsiz'in başrolü Melis Sezen yeni bölüme saatler kala heyecanı arttırdı: Bu sefer çok fena

24.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:19
Sadakatsiz'in başrolü Melis Sezen yeni bölüme saatler kala heyecanı arttırdı: Bu sefer çok fena

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen, sosyal medya hesabından yeni bölüme saatler kalan herkesi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Olayların hiç durulmadığı Sadakatsiz'den bir görsel paylaşan oyuncu "Bu sefer çok fena" dedi.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yaptığı Kanal D'nin sezona damga vuran işi Sadakatsiz dizisi bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. Her bölümü büyük bir merakla izlenen Sadakatsiz'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Derin ve Volkan arasında gerilim artarken Asya kendini olayların içinde bulacak.

"BU SEFER ÇOK FENA"

Saatler sonra yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Sadakatsiz'de Derin karakterini oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından diziden bir kareyi paylaşarak "Bu sefer çok fena" notunu ekleyip alev emojisi koydu.

Oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni bölümüne saatler kala yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA OLACAK

Her fırsatta soluğu Asya'nın yanında alan Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini ve mutlu olmadığını duyunca yıkıldı. Yeni bölüm fragmanında ise Derin, Volkan'ın kıyafetleri teker teker kesiyor. Eve gelen Volkan ile Derin arasında büyük bir kavga çıkıyor. Tüm eşyaların kırılıp yerlere döküldüğü ev gelen Asya ise izleyicileri şaşkına çeviriyor.

Oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni bölümüne saatler kala yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı
Oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni bölümüne saatler kala yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı
Oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni bölümüne saatler kala yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı
Oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni bölümüne saatler kala yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
SIRADAN BİR İZLEYİCİ: Çok güzel bir bayan diziye de ayrı bir renk katıyor oyunculuğu da mükemmel !
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500
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