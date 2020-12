Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu

'Issız Adam' filminde canlandırdığı 'Ada' karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Melis Birkan, seramik sanatçısı oldu.

Yaptığı işleri sosyal medya hesabından satmaya başlayan Birkan, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan" ifadelerini kullandı.

HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Birkan, seramik yapımına hobi için başladığını bu sözlerle anlatmıştı: "Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

BİRKAN, 1 YILDIR OYUNCU ARAS AYDIN'LA AŞK YAŞIYOR

Melis Birkan, uzun süredir oyuncu Aras Aydın ile aşk yaşıyor. Birkan, geçtiğimiz haftalarda Aydın ile ilişkisinin birinci yılını kutlamıştı. Melis Birkan, el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınlamıştı.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melis Birkan, ilkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Birkan, altı yaşındayken dansa olan ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale üzerine tamamladı.

Kamera karşısında ısınma turlarını 2005 yılında yayınlanan Tarz-ı Hayat adlı programın sunuculuğunu yaparak atan Birkan, birçok yapımda rol aldı. Oyuncu, 'Sen Benim Her Şeyimsin', 'Adını Sen Koy', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?', 'Avrupa Yakası' gibi birçok dizi ve filmde boy göstermesine rağmen adını Issız Adam ve Leyla ile Mecnun'da duyurmuştu.