Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Melike İpek Yalova, başrolü oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor. Doktor Müjgan rolünü canlandıran oyuncu, dizinn 98. yeni bölümde senaryo gereği ölüyor. Yeni bölüm fragmanında ise Doktor Müjgan'ın ölümü herkesi gözyaşlarına boğuyor.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 27 Mayıs Perşembe akşamı 98. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Doktor Müjgan karakteri ölüyor. Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova da diziye veda ediyor.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR

Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan'ın haberi Çukurova halkını gözyaşlarına boğacak. Düşen uçakta hayatını kaybeden Müjgan, geride yetim bir evlat ve acılı ailesini bırakıyor. Dizinin yeni bölümünde ise Müjgan için bir cenaze töreni düzenleniyor.

Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitti ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirdi. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı.

Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Melike İpek Yalova, başrol oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı - Haberler Magazin
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