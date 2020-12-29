Oyuncu Mehmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Oyuncu Mehmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:30
Oyuncu Mehmet Usta, AA'nın

Oyuncu Mehmet Usta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Mehmet Usta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Usta, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy veren Usta, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafını seçerek, olumsuzluklara rağmen bu yılı anlamlı kılanın umut olduğunu söyledi. Usta, "İnsanların umudunu kaybetmemesi lazım. Umarım, 2021 bize mutluluk getirir." dedi.

Yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" başlıklı fotoğrafını seçen Usta, "Gülen bir çocuk varsa hala umut vardır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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