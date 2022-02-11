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Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı, Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı, Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör, Kurtuluş Haftası kapsamında gösterime girecek olan tiyatro için Kahramanmaraş'a gelen Karadağlı'yı makamında kabul etti.

Daha sonra konuğuna kentin İstiklal Madalyası'nı gösteren Güngör, kentin düşman işgalinden kurtuluşu ve verilen mücadelenin önemini anlattı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Meclis Üyesi Mahmut Toğuz da hazır bulundu.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Tiyatro, Sinema, Güncel, Haberler

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