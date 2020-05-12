Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
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Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Koronavirüs nedeniyle doğumunu evde yapan oyuncu Kara Keough Bosworth, bebeğini kucağına aldıktan 6 gün sonra çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla kaybetti. Bebeğinin ölümünün ardından konuşan oyuncu, "Tanrıya bebeğimi kurtarması için dua ettim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
12.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:13

Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Ancak oyuncunun yeni doğan bebeği nadir görülen omuz distosisi sorunuyla karşılaşınca 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

BEYNE CİDDİ ZARAR VERDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak isteyen çift, herhangi bir tıbbi yardım almadan bebeklerini evde dünyaya getirme kararı aldı. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı. McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra bebeğin ölümüne neden oldu.

Oyuncu Kara Keough Bosworth'in 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak kurtarılamadı.

Oyuncu Kara Keough Bosworth'in 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

"TANRIYA BEBEĞİMİ KURTARMASI İÇİN DUA ETTİM"

Geçtiğimiz Nisan ayının 12'sinde meydana gelen bu olayın ardından Kara Keough ve eşi Kyle ilk kez online bir röportaja konuk oldu. Çift, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kara Keough ağlayarak "Tanrı'ya bebeğimi kurtarması için dua ettim" diye konuştu.

Oyuncu Kara Keough Bosworth'in 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Haber Yorumları (1)
ABURA: yenisini yaparsın su testi yolunda
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