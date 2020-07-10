Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı

4 sene önce nikah masasına oturan ve bir kız çocukları olan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki boşanmaya karar verdi.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
10.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:50

Ayla filmi ile geniş kitlelerce tanınan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu. Yemin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftin evliliğinden kötü haber geldi.

4 sene önce görkemli bir nikah töreniyle evlenen çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çiftin dilekçelerini henüz mahkemeye iletmedikleri söyleniyor. Öte yandan ikili evlilik bitirme kararına rağmen arkadaş kalmaya devam edecek.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan'lıdır ve babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile isimli sinema filminde canlandırdığı Çağlar karakteri ile yaşayan İsmail Hacıoğlu; Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları, Ayla gibi pekçok dizi ve filmde rol almıştır.

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi. Bu evliliğinden Yemin isminde bir kızı vardır.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
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