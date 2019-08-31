Oyuncu Hümeyra Kadın dizisi kadrosuna katıldı! Hümeyra kimdir?

31.08.2019 09:02

Yapımcılığını MED Yapım ile MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen kadrosuna Avrupa Yakası'nın başarılı ismi Hümeyra katıldı. Haber, dizinin resmi Instagram hesabından duyurulurken, oyuncu Özge Özpirinçci'de gelişmeyi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hümeyra nereli? Hümeyra filmleri, şarkıları…

HÜMEYRA KADIN DİZİSİNDE!

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi, geçtiğimiz sezonu beklenmedik bir finalle sonlandırmıştı. 3. yeni sezonu merak ve heyecanla beklenen dizinin kadrosuna oyuncu ve şarkıcı Hümeyra dahil oldu. Haber ise hem Kadın dizisi Instagram hesabından hem de Özge Özpirinçci'nin hesabından paylaşıldı. Usta oyuncunun Kadın'da hangi karakteri canlandıracağı da belli değil. Henüz dizinin yayın tarihi kesin olmamakla birlikte geçtiğimiz sezon olduğu gibi Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

FATMA HÜMEYRA AKBAY KİMDİR?

Usta isim, 15 Ekim 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hümeyra, 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak biliniyor. ''Avrupa Yakası'' dizisi ile ''Babam ve Oğlum'' filmi sayesinde geniş kitleler tarafından büyük beğeni topladı. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterini canlandırmıştı.

IŞIK SAÇAN APOLLON ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Hümeyra, 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları hit oldu. Daha sonra "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler yaptı. Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başlayan oyuncu, Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da ''Asiye Nasıl Kurtulur?'' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazandı. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın onur ödülü "Işık Saçan Apollon" da 2007 yılında kendisine verildi. Fikret Hakan ve Ömer Kavur'la evlenip boşandı.