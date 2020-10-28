Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı
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Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı

28.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:24

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak göğüs detaylı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel, bir dergi için kamera karşısına geçti.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Rol arkadaşıyla yaptığı paylaşımlardan dolayı gündemden düşmeyen Erçel, son olarak kendi pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah cesur kıyafetleriyle kamera karşısına geçip poz veren oyuncu, pozlarını göz emojisiyle Instagram hesabından yayınladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iki fotoğrafı kısa sürede 1 milyon 877 binden fazla beğeni aldı.

Hande Erçel, 10 gün önce de derin sırt dekolteli bir elbisesiyle pozunu paylaşmış ve 2 milyon 531 bin beğeni almıştı.

İşte Hande Erçel'in beğeni yağan fotoğrafları...

Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı

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Haber Yorumları (7)
GOSJHİ: BAŞKA Bİ VASFİNİZ MEZİYETİNİZ YOK KASAPTA ASKIDA DURAN ETTEN HİÇ Bİ FARKINIZ YOK AG
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IVAN: Silikon şart
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CEMİL: hande içinden diyodir ki kim bilir kaç bin tane salağı kekledim böylelikle bugün diyodur kesin
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