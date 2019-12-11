: Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:29

Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Halil Halid Bey karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Film Haftası'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Uygun, AA'nın başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek, kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Yılın Fotoğrafları" yarışmasına da katılan başarılı oyuncu, "haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Uygun, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Uygun, her biri ayrı birer hikayeyi içinde barındıran fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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