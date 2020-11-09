Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi

09.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:43

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine küfürle karşılık verdi.

Başarılı oyunculuk performansıyla her fırsatta adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

KÜFÜRE KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, notunu da İngilizce yazarak arkadaşının yeni yaşını kutladı. Bunun üzerine de bir yorum yapan takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür etti. Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen oyuncu ise "Düzgün konuş a.." diyerek küfretti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Haber Yorumları (4)
ÇETO: işte bu yüzden seviyorum bu kızı :)
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UNİLİ: takipci gerizekali 2 kitap karistirip ingilizce ogreneymis
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KARİZMA: beklentileri yüksek tutmuşlar cahillerin arenasında küfür mutlak değerdir.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:02:23. #1.15#
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