Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız
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Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

18.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:06
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Oyuncu Ezgi Mola ve 2 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından hamilelik iddialarını yalanlayan Mola, "Bu haberi çok terbiyesizce buldum" diyerek tepki gösterdi.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dizi çekimlerinden fırsat buldukları ilk anda nikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Ani evlilik kararının en büyük nedeni olarak da Mola'nın hamile olması olduğu söylendi.

"KEŞKE SORMA NEZAKETİNDE BULUNSAYDINIZ"

Kısa sürede gündem olan Ezgi Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak hamilelik haberlerine açıklık getirdi. Sitemkar bir paylaşım yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:"Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım. Ki soran arkadaşlara cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle. Sevgiler..."

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

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