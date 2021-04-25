Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
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Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Ertuğ Koruyan'ın (75) sabaha karşı kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Üzüntülü olduğu gözlenen Serhan Koruyan, AA muhabirine, eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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