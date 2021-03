Oyuncu Erkan Can, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Kartal Belediyesi'nin konuğu oldu

Kartal Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği söyleşilerin, Dünya Tiyatrolar Günü'ndeki konuğu, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can oldu.

Kartal Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği söyleşilerin, Dünya Tiyatrolar Günü'ndeki konuğu, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can oldu.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleyişinin moderatörlüğü TV sunucusu Duygu Kaya tarafından gerçekleştirildi. Söyleyişinin başında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kültür ve Sosyal Müdürlüğü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Uçar, ünlü oyuncu Erkan Can'a teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKAN YARDIMCISI ADEM UÇAR'DAN SANATÇIYA TEŞEKKÜR

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, yaptığı konuşmada; "Tiyatro; insanı, insana insanca anlatma sanatıdır. Bizler de Kartal Belediyesi olarak, her sanat dalının yanında olduğumuz gibi tiyatronun ve tiyatrocunun da yanındayız. Sanatçımıza, tüm sanatsever Kartallı komşularımız ve Kartal Belediye Başkamız Sayın Gökhan Yüksel adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SANATÇI ERKAN CAN'DAN 'KÖY ENSTİTÜLERİ' VURGUSU

Etkinliğin devamında TV sunucusu Duygu Kaya ve sanatçı Erkan Can, Türkiye ve dünyada tiyatronun dünü, bugünü ve geleceğiyle alakalı bir söyleyişi gerçekleştirdi.

46 yıldır sanat dünyası içinde olduğunu, tiyatroya Nejat Uygur sayesinde başladığını belirten ünlü sanatçı, "Nejat Uygur geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisidir. Gençlerin bunu devam ettirmesini istiyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bazen gençlere yetişmeye çalışıyorum. Gençler her işi becerebiliyorlar. Ben de bu yüzden umutluyum" ifadelerini kullandı.

"400 KİŞİLİK SALONDA BİR KİŞİ OYUNU ANLASA YETER"

'İyi bir tiyatro izleyicisi nasıl olmalıdır?' sorusunu yanıtlayan Erkan Can; iyi bir tiyatro izleyicisinin her şeyden değerli olduğunu, "400 kişilik bir salonda bir kişi bile sahnelenen oyunu anlasa, bu bizim için yeterlidir" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü; "İyi bir tiyatro izleyicisi en başta kültürlü olmalıdır. Güncel edebiyatı ve sanatın her dalını yakından takip etmelidir. Bir oyuncuyla oturduğunda tartışabilmeli, her şeyden haberdar olmalıdır. Böyle izleyicilerimiz, sahnelenen oyunları başka bir gözle izliyor zaten."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı