Oyuncu Elle Fanning, Kıyafetinin Darlığı Yüzünden Bayıldı

Bu yıl 72'ncisi kez düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Özellikle Altın Palmiye için yarışan filmlerin galalarının kırmızı halı geçitleri ise tam bir şıklık yarışına sahne oluyor. Şıklık yarışında kendini gösteren genç oyuncu Elle Fanning, kıyafetinin darlığı yüzünden baygınlık geçirdi.

GİTTİĞİ YEMEKTE BAYILDI

Cannes Film Festivali'nin en genç jüri üyesi olan Elle Fanning, dün akşam ünlü mücevher markası Chopard'ın Trophee yemeğine katıldı. Prada markasına ait 1950'lerin balo elbisesinden ilham alınarak hazırlanan bir elbise ile geceye giden 21 yaşındaki oyuncu, görgü tanıklarının iddiasına göre elbise yüzünden bayıldı.

HAREKET ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Malefiz'in devam filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşan Fanning, Prada elbise çok dar ve sıkı olduğu için nefes alamamış ve bayılmış. E News'e konuşan bir görgü tanığı, Fanning'in elbisesinde çok sıkı bir korse olduğunu, onun oyuncuyu rahatsız ettiğini, hareket etmekte güçlük çektiğini söyledi.

ABLASI AYAĞA KALKMAK İÇİN YARDIM EDİYORDU

Bayıldığı sırada ablası Dakota Fanning'in yanında olduğunu da belirten olaya tanık olan kişi, genç oyuncunun bir anda yakındaki bir masaya oturduğunu, ablasının yanında olduğunu ve kardeşinin ayağa kalkması için ona yardım ettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Görgü tanığının ifadesine göre, Elle Fanning bayılınca, yakınında oturan Colin Firth, hızla ayağa fırlamış ve genç oyuncuya yardım etmiş. Fanning kendine geldiğinde ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bayıldım ama her şey yolunda" açıklaması yaptı.