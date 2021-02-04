Oyuncu Elit İşcan: Taciz karşısında sessiz kalmadığım için beni 'arıza' olarak gördüler!
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Oyuncu Elit İşcan: Taciz karşısında sessiz kalmadığım için beni 'arıza' olarak gördüler!

04.02.2021 07:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:56
Oyuncu Elit İşcan: Taciz karşısında sessiz kalmadığım için beni 'arıza' olarak gördüler!

2018 yılında "Yaşamayanlar" dizisinin setinde oyuncu Elit İşcan'ın, Efecan Şenolsun hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla açtığı davanın 5'inci duruşması bugün görülecek.

2018 yılında "Yaşamayanlar" dizisinin setinde oyuncu Elit İşcan'ın, Efecan Şenolsun hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla açtığı davanın 5'inci duruşması bugün görülecek. İşcan, aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine daha sonra da cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Elit İşcan dava süreci boyunca yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı:

SETTE OLMAYANLAR TANIKLIK YAPTI

"Bugüne kadar 4 duruşma gerçekleşti. Bizim ve şahitlerimizin ifadeleri dinlendi. Set ekibinden görgü tanıklıkları olan ve dürüstçe ifadelerini veren tanıklar dışında, o gün sette olmayan kişiler karşı tarafın şahitliğini yapmak üzere geldi, mahkemeyi bu olayın yaşanmadığına ikna etmek için ifade verdiler."

MESLEKİ GELECEĞİMİ TEHLİKEYE ATTIM

"Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak ve yargıya taşıyarak mesleki geleceğimi tehlikeye attığımın ve mercek altına alınacak kişinin bana cinsel saldırıda bulunan kişi değil de ben olacağımın farkındaydım. Beklediğim gibi pek çok haksız ve olumsuz söz işittim. Çoğu yapımcı ve menajerlik ajansı, yaşadığım haksızlık karşısında sessiz kalmadığım için beni bir 'tehlike, arıza' olarak görmeye başladılar. Bunlar olduğu için şaşkın değilim açıkçası, yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum ama tüm bu haksızlıkların normalleştirilmesini de kabul etmiyorum, etmeyeceğim."

KIZ ARKADAŞI TEHDİT ETTİ

"Efecan Şenolsun ile ilgili suç duyurusunda bulunduktan sonra, kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Songül Haydarpaşa isimli kişi, bir gün metroya binerken yanıma geldi. Kolumdan tutarak tehditlerde bulundu. Şikayetçi olduk. Duruşma görüldü, kendisi suçlu bulundu ve ceza aldı."

İKİ SAMİMİ ARKADAŞIN TARTIŞMASI

Dava öncesi oyuncu Efecan Şenolsun sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şenolsun açıklamasında, "Duruşma öncesi kamuoyunu aldatmaya, mahkemeyi etkilemeye yönelik yalan beyanlara dayalı tek taraflı haber ve yorumlar yapıldığını görüp daha fazla sessiz kalmama kararı aldım. Bu kadın erkek tarafı olacak bir duruşma değil. İki samimi çalışma arkadaşının tartışmalarının sonradan çarptırılarak yargıya taşınmasıdır. Söz konusu davada bizim tarafımızdan 11 kişi görgü tanığı olarak dinletilmiş, hepsi sette iddia konusu olayı görmediğini söylemiştir. Ben de gencecik bir insan olarak konuşuyorum. Hayatımın baharındayken 10 sene emek verdiğim ve hayallerimi süsleyen mesleğimi yapmaya çalışırken gerçekle ilgisi olmayan bir ithama karşı kendimi savunmak zorunda olmanın ağırlığını yaşıyorum. Bunun hesabını kim verecek?"

Kaynak: Hürriyet

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