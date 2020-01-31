Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım
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Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Defne Samyeli'nin oyuncu olan büyük kızı Deren Talu, konuk olduğu programda rol aldığı filmde öpüştüğünü ancak sevişme sahnelerine karşı olduğunu söyledi.

31.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:13
Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı , Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, sevişme sahneleri hakkında da konuştu.

"KARDEŞİM ABLASININ HATALARINDAN DERS ALABİLİYOR"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve cesur pozlarıyla annesiyle kardeşine rakip olduğu konuşulan Deren Talu, bu durum hakkında "Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor" dedi.

"ÖPÜŞTÜM AMA SEVİŞME SAHNELERİNE KARŞIYIM"

Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu dikkat ettiği şeyleri, "Oyunculukta kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" şeklinde sıraladı.

"ESTETİĞİM YOK SADECE KREM SÜRÜYORUM"

Bu zamana kadar hakkında birçok estetik haberi çıkan Deren Talu, "23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum" dedi.


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: Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım
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