Oyuncu Demet Özdemir'in Yıllar Önce Klipte Oynadığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde meslektaşı Seçkin Özdemir'le birlikte olan Demet Özdemir'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı.

AYŞE DİNÇER'İN KLİBİNDE OYNAMIŞ

Güzel oyuncunun yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede "Efes Kızları"ndan biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Ateş Et" klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde "Alya" karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu son olarak 2015 yılında gösterime giren "Tut Sözünü" filminde rol aldı.

ROL ALDIĞI PROJELER:

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura

2014 yılında Kaçak Gelinler

2015 yılında Tut Sözünü

2015 yılında Çilek Kokusu

2016 yılında No: 309

2018 yılında Erkenci Kuş