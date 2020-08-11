Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
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Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı

Sihirli annem dizisiyle yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, daha önce de kendisini aldattığı iddiasıyla gündeme geldiği eşi Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanıyor.

Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
11.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:37

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanma kararı aldı.

TEK CELSEDE BOŞANACAKLAR

2016 yılında evlenen Damla Ersubaşı, 2017 yılında ilk kızı Zehra'yı kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Eşiyle ortak paylaşım yapan Ersubaşı'nın açıklamasında "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" denildi. Ersubaşı, boşanma dilekçesini paylaştığı gönderisini yorumlara kapattı.

Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu eşiyle olduğu fotoğrafları da Instagram hesabından sildi. Mustafa Can Keser, Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

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Haber Yorumları (1)
İNSTAGRAM: bir story görüntülemesine 3000 tl aldıkça sırtı zati yere gelmez
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