Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
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Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı. İlişkilerini göz önünde yaşamayan çift, nişan töreninden de hiçbir anı takipçileriyle paylaşmadı.

09.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:15

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

TV 100'de yer alan habere göre: Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika'da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Öte yandan ilişkilerini çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait herhangi bir paylaşım yapmadı.

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
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