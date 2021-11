Oyuncu Casey Affleck, 23 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldi

Rol aldığı Gone Girl ve Manchester By The Sea adlı yapımlarla adından söz ettiren Casey Affleck, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Caylee Affleck ile Los Angeles sokaklarında aşka geldi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Ben Affleck'in kardeşi olan 46 yaşındaki Casey Affleck ile 23 yaşındaki sevgilisi sokak ortasında durup durup birbirini öptü. Affleck, aracında otururken sevgilisi camda durup onu öpücüklere boğdu. Daha fazla dayanamayan Casey Affleck aracından çıkıp sevgilisine uzun uzun sarıldı. İkilinin o halleri ise objektiflere yansıdı.

Görüntülendiklerini fark edince birbirine bakıp gülümseyen ikiliden Affleck, aracıyla uzaklaşırken Cowan da yürüyerek gitti.

Haberler.com - Magazin Haberleri

