Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu
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Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu

14.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:07
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu. Mesajların ardından gündeme gelen oyuncu şimdilik sessizliğini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan bir adamı canlandıran Caner Cindoruk, özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Selin Şekerci ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Cindoruk'un 21 yaşındaki Melissa adında bir kadına attığı ileri sürülen özel mesajları yayınlandı.

"DİZİDEKİ GİBİ BİR ADAM"

Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti. Mesajları ifşa eden Melissa adındaki sosyal medya kullanıcısı paylaşımına "Sadakatsiz dizisindeki Volkan gerçekte de dizideki gibi bir adam bence. Bir ara bana attığı mesajlara bakın" notunu ekledi.

Mesajların ardından kısa sürede gündem olan oyuncu, henüz bir açıklama yapmadı.

Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Kaynak: Snob Magazin

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