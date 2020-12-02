Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı
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Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

02.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:18
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de ünlü isimler çıktı. Dizinin ilk bölümünden itibaren özel hayatı merak konusu olan Cindoruk'un kardeşleri Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk, meğer ekranlarda gördüğümüz kişilermiş.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk'un hayatı ve ailesi ilgi odağı oldu. Oyuncunun kardeşlerini merak edenler öğrendikleriyle büyük şaşkınlık yaşadı.

KARDEŞİ İKİZİ KADAR BENZİYOR

Oyuncunun kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Taner Cindoruk, şair ve oyuncudur. Taner Cindoruk, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve İnadına Yaşamak gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol aldı. Cindoruk aynı zamanda şairdir.

Taner Cindoruk

KARDEŞİ BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Caner Cindoruk 30 yaşındaki diğer kardeşi Münir Can Cindoruk ise Not Defteri, Babalar ve Evlatlar, İnsan Aldandı ve Kolej Günlüğü gibi projelerde rol alan bir oyuncudur.

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Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı
Caner ve Münir Can Cindoruk kardeşler

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