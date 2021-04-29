Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı

Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, milyarder bir iş adamıyla öpüşürken yakalandı. Çiftin, büyük bir heyecanla başlayan aşkı da ihanetle sonuçlandı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla dünya çapında tanınan Can Yaman, yurt dışı seyahatinde tanıştığı İtalyan spor spikeri Dilette Leotta ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Can Yaman'ın evlilik teklifi etmesiyle büyük bir adım atan çiftten kötü haber geldi.

AYRILIK İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikilinin haklarında çıkan ayrılık haberlerine sessiz kalması da iddiaları güçlendirmişti.

BAŞKA ADAMLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Dün ise İtalyan basınında çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı yazıldı. Hatta İtalyan spiker Leotta'nın milyarder bir iş adamıyla öpüşürken görüntüleri paylaşıldı. Bu fotoğraflarla birlikte ayrılık haberleri doğrulandı ve çiftin ayrılık nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.

Haklarında çıkan ihanet haberlerine de cevap vermeyen çiftin sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan pozlarını silmemesi de dikkat çekti.