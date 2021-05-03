Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi ettiği spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının ortaya çıkan Can Yaman'dan ilk hamle geldi. Yaman, sevgilisinin paylaştığı fotoğrafı beğenerek ayrılmadıklarının mesajını verdi.

'Sandokan' dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisinde hızlı davranan oyuncu, spiker sevgilisine evlilik teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı. Güzel bir ilişki yaşayan çiftin, ortaya çıkan bir fotoğrafla mutluluklarına gölge düştü.

BİR ADAMLA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Diletta Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin, dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, ikilinin romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından dergide yer alan haberde Diletta Leotta ve Ryan Friedkin yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği iddia edildi.

AŞIKLAR ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİ

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu ve çiftin birlikte olmadığı ileri sürülmüştü. Takvim gazetesindeki habere göre; Diletta Leotta'nın, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Can Yaman, İtalyan güzelin fotoğraflarını beğenmeye devam ederek adeta aşkına sahip çıktığını ve ilişkisine devam ettiğini göstermiş oldu.