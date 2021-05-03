Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti
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Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi ettiği spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının ortaya çıkan Can Yaman'dan ilk hamle geldi. Yaman, sevgilisinin paylaştığı fotoğrafı beğenerek ayrılmadıklarının mesajını verdi.

'Sandokan' dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisinde hızlı davranan oyuncu, spiker sevgilisine evlilik teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı. Güzel bir ilişki yaşayan çiftin, ortaya çıkan bir fotoğrafla mutluluklarına gölge düştü.

BİR ADAMLA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Diletta Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin, dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, ikilinin romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından dergide yer alan haberde Diletta Leotta ve Ryan Friedkin yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği iddia edildi.

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

AŞIKLAR ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİ

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu ve çiftin birlikte olmadığı ileri sürülmüştü. Takvim gazetesindeki habere göre; Diletta Leotta'nın, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Can Yaman, İtalyan güzelin fotoğraflarını beğenmeye devam ederek adeta aşkına sahip çıktığını ve ilişkisine devam ettiğini göstermiş oldu.

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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