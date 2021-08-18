Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topluyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından "Tabiat aşkı" notuyla yeşilliklerin içinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle her fırsatta adından söz ettiren oyuncunun pozları da kısa sürede büyük ilgi gördü.

Doğaya olan tutkusunu her fırsatta gösteren oyuncu Burcu Biricik, son olarak Instagram hesabından tarlada ve hayvanların içinde verdiği pozları paylaştı.

"TABİAT AŞKI YEGANE AŞKTIR"

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, çiftlikte domates toplarken ve hayvanlarla verdiği pozları paylaştı. Paylaşımına "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır" notunu ekleyen oyuncuya 165 binden fazla beğeni geldi.

Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topladı

SETTEN İLK KARE GELDİ

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topladı
Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topluyor
Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Samet Aybaba Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topluyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:10:10. #1.16#

title