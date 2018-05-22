Oyuncu Bestemsu Özdemir, Engin Akyürek'i Yakın Takibe Aldı

Takvim'in haberine göre, kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı iddia edildi.

AKYÜREK İÇİN ÇABA HARCIYOR

Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki güzel, aşk hayatında uzun süredir sessizdi. Bestemsu Özdemir, 2014-2015 yıllarında ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Bestemsu Özdemir,Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ediyor. Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor. Bestemsu Özdemir'in, yakın dostlarını "Engin'in gittiği mekanları bana söyleyin" şeklinde tembihlediği de gelen haberler arasında.