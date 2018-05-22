Oyuncu Bestemsu Özdemir, Engin Akyürek'i Yakın Takibe Aldı
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, 'Kara Para Aşk' dizisindeki eski rol arkadaşı Engin Akyürek'i adım adım takip etmeye başladı.
Takvim'in haberine göre, kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı iddia edildi.
AKYÜREK İÇİN ÇABA HARCIYOR
Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki güzel, aşk hayatında uzun süredir sessizdi. Bestemsu Özdemir, 2014-2015 yıllarında ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
ADIM ADIM TAKİP EDİYOR
Bestemsu Özdemir,Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ediyor. Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor. Bestemsu Özdemir'in, yakın dostlarını "Engin'in gittiği mekanları bana söyleyin" şeklinde tembihlediği de gelen haberler arasında.
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engin akyuregi bende seviyorum hem gendini hem oyunculugunu herkez de begeniyo bence bestesuda oyleCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ormanlara ormanlara gidin evladım orta yerde oynaşmayın. Ormanın taaaaaaaaa en ıssız yerine gidin. AKP zamanında ne vardı ? Hiçbişey, namus şeref felan. TIRTTTT. Bizim için önemsiz şeyler. Gençler için her 100 metre aralıklarla ses geçirmez kulübeler yaptıracağım oy verirseniz. Herkes işini bu kutularda görebilecek.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırAAAAA: senin kızında o kulübenin içinde iş gören olmasında dikkat etYayından Kaldır
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Seneye dort buyukleren biri kesin sampiyon demedi demeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır