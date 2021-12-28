Oyuncu Bahtiyar Engin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Bahtiyar Engin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

"Çiçek Taksi", "Yılan Hikayesi", "Benim Annem Bir Melek", "Yalan Dünya", "Galip Derviş", "Menajerimi Ara" ve "Kuruluş Osman"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan Engin, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Engin, "haber" kategorisinde, Sezgin Pancar'ın Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alandaki yangını yansıtan "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafını seçerek, "Bir anne ve çocuk var. Bence çaresizliği ve doğal afetlerin insan üzerindeki etkisini çok güzel anlatan ve farkındalık da yaratan bir fotoğraf bu. Çünkü bir anne, kucağında çocukla yangından uzaklaşmaya çalışıyor. Oysa o yangının içinde insan olmayan ama başka canlı türlerinden kaç annenin olduğunu çağrıştırıyor. Çok güzel bir fotoğraf olmuş." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın Ankara Kalesi ile dolunayın bütünleştiği "Dolunayın güzelliği" fotoğrafını seçen Engin, "Yani bu kadar güzel denk getirilir. Burada sadece fotoğrafçının değil, tanrının eli var. Müthiş bir şey. Ankara Kalesi, Türk bayrağı ve ayın buraya tam denk gelmesi ve bu kadar büyük olması, her gün çekebileceğiniz bir fotoğraf değil." dedi.

Usta oyuncu, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafına oy vererek, "Umut, vaz geçmemek ve her şeye rağmen zafer... Müthiş bir fotoğraf. Ben bunu seçiyorum." diye konuştu.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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