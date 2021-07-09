Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
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Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi

Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş adamı Hakan Sabancı hakkında paylaşımlar yapan ve uzaklaştırma kararını ihlal eden oyuncu Aygün Aydın, 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı.

İş adamı Hakan Sabancı hakkında paylaşımlar yapan ve uzaklaştırma kararını ihlal eden oyuncu Aygün Aydın, 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı. Kararın ardından adliyeye gelerek teslim olan Aygün, cezaevine gönderildi.

İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aygün'ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın'ın kararı ihlal ettiği tespit etti.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün'ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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